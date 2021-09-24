تقديم 60.059 جرعة من لقاح «كوفيد 19» والإصابات تواصل الانخفاض

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 60,059 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 19,713,423 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 199.32 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

وإلى ذلك وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 282,897 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 329 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 733,972 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,083 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 401 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 726,035 حالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز