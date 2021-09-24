«ميدام» يكرم حمدان بن راشد بـ«جائزة الرواد»

المصدر: (دبي - البيان)

استقبل الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ممثلي مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي السادس للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام2021»، الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر، والدكتور سعد الصقير نائب رئيس المؤتمر، بقصر زعبيل.

وخلال اللقاء، تسلم الشيخ راشد والشيخ سعيد والشيخ مكتوم درع جائزة الرواد والمقدمة للمغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عرفاناً لإسهاماته في النهوض بالقطاع الصحي داخل الدولة وخارجها.

وهنأ الدكتور خالد النعيمي الشيخ راشد والشيخ سعيد والشيخ مكتوم بالجائزة، مشيداً بمبادرات المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد العلمية والصحية والتي ساهمت في الارتقاء بالبحث العلمي، كما أعرب سموهم عن فخرهم وإعزازهم لتسلم الجائزة باسم والدهم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ووجهوا الشكر للدكتور خالد النعيمي والدكتور سعد الصقير ولكل المنظمين للمؤتمر.

وتعتبر جائزة الرواد والتي يقدمها مؤتمر «ميدام» منذ 6 أعوام على التوالي تقديراً من المؤتمر لدور جيل الرواد ممن أسهموا بشكل فاعل ومؤثر في إرساء قواعد البحث العلمي في المنطقة، وكان لهم الدور الأكبر في إثراء القطاع الطبي من خلال نقل خبراتهم للأجيال التالية، وعرفاناً بدور هؤلاء الرواد وتقديراً لعطائهم وإسهاماتهم.

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