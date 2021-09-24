91 عملية زراعة كلى من «سليمان الحبيب» و«الراجحي»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية ومصرف الراجحي السعودي، وبرعاية توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي، وتزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91، مبادرة مجتمعية لإجراء 91 عملية زراعة كلى لمرضى الفشل الكلوي.

وتبلغ تكلفة المبادرة 18 مليون ريال، وذلك للحالات المحولة من منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي، وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة من المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية تفعيلاً لدور القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى توفير أفضل سبل العلاج لهم وتحسين نوعية حياتهم، وإعلاء ثقافة وقيم التكافل الاجتماعي.

وعبّر وليد المقبل الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي بهذه المناسبة عن سعادته بإطلاق المبادرة في ذكرى اليوم الوطني، لتكون بمثابة جزء من الوفاء للوطن وقيادته ومواطنيه، مشيراً إلى أن مصرف الراجحي يحرص دوماً على تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تحقق أكبر النفع للفئات الأكثر احتياجاً مع التركيز على الاستدامة والمواءمة مع الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية المجتمعية التي تركز على الأعمال المنهجية والمستدامة.

وقال ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية: إن إطلاق المبادرة في هذا التوقيت، يأتي تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91، الذي نستشعر فيه أهمية التلاحم الوطني بجميع أشكاله وصوره، وتأصيلاً للمبادرات الإيجابية ومشاريع الخير والنماء، كما أن المبادرة تشكل لوحة وطنية تعكس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء.

وأوضح الحقباني: إن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية تعتبر أن المشاركة في مثل هذه المبادرات هو واجب وطني ومجتمعي، وتحرص المجموعة دوماً على أن يكون لها دور بارز وإيجابي فيه، ودعماً منها لمسيرة العمل الخيري.

ومن جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري: إن الصندوق وانطلاقاً من بعده الإنساني حقق العديد من الإنجازات اللافتة، خلال الفترة المنصرمة في كل المجالات الصحية منها العلاج الخيري، ويأتي إطلاق مثل هذه المبادرة النوعية مع شركاء النجاح حرصاً منه على دعم التنمية الصحية المستدامة في المملكة وفق رؤية 2030 ومزامنة مع ذكرى اليوم الوطني الـ 91، مقدماً شكره وتقديره لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب ومصرف الراجحي على دعمهم السخي لمنصّة شفاء لتغطية 91 عملية زراعة كلى وإنهاء معاناة المرضى المحتاجين.

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