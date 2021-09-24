«إسعاف دبي» تختتم ملتقى وورشة عمل للمبدعين

المصدر: (دبي - البيان)

اختتمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ملتقى وجلسة عمل «انطلاقة نحو المستقبل»، التي نظمها مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المؤسسة بحضور خليفة الدراي المدير العام ومجموعة من المبدعين الذين أسهمت اقتراحاتهم في تطوير منظومة العمل.

وبدأت الورشة بكلمة من المدير التنفيذي للمؤسسة شكر فيها المبدعين والمبدعات وحثهم على مواصلة طرح الأفكار الخلاقة التي من شأنها تطوير منظومة العمل، كما قال فيها: نستعد جميعاً لاستقبال الحدث العالمي الأهم «إكسبو 2020»، والذي هو دلالة واضحة على أن دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام حاضنة الابتكار في المنطقة، وأن الأفكار الخلاقة التي أنجبتها الصحراء بنت مدناً وقادت زمام التغيير على مستوى الوطن العربي ثم انطلقت للعالمية باستقبالها «إكسبو 2020». وقامت الدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية، باستعراض وثيقة الـ 50 مع استعراض المبادئ الـ 10 للخمسين ومدى ارتباطها بدور المؤسسة وربطها باستراتيجية المؤسسة وتقاطعها مع سياساتها وأهدافها ونظامها العام.

وقدمت الدكتورة عائشة تقريراً مفصلاً عن منظومة الابتكار المؤسسي «انطلاقة نحو القمر» التي تتبناها المؤسسة، والتي تضمنت تفصيلاً لإطار الابتكار العام رؤية ورسالة ومدى ارتباطه بمنظومة العمل في المؤسسة من خلال بيئة ابتكارية ترعى الموهوبين وتنمي المعرفة وتحفز مواردها البشرية للتفكير خارج الصندوق للإتيان بأفكار من شأنها تطوير الخدمات.

وتضمن العرض محركات الابتكار في المؤسسة والأنظمة التي قام بها مكتب الاستراتيجية لتعميم ثقافة الابتكار وتعريف الموظفين بميثاق الابتكار المعتمد في إسعاف دبي.

وفي ختام الملتقى قام المدير التنفيذي خليفة الدراي بتكريم أصحاب الاقتراحات المطبقة والمجدية وشكرهم على طرحهم لأفكار ومبادرات خلاقة أسهمت في تطوير منظومة العمل في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

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