«سند» ترجمة فورية بلغة الإشارة لمساندة أصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق

المصدر: (دبي - البيان)

بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، والذي يحل في 23 سبتمبر من كل عام، عرضت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مردف سيتي سنتر، منصة «سند» للتواصل، والتي تشكل حلقة وصل بين أصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق، وموفري الخدمات. وتوفر منصة «سند» للتواصل، خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، عن طريق مكالمات الفيديو، من خلال تطبيق يعمل على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. لتشغيل المكالمات المرئية بين اختصاصييّ ومترجمي لغة الإشارة، وأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، بما يسهل عملية تواصلهم ودمجهم في المجتمع.

كما توفر المنصة خدمة الاستشارات المتعلقة بكافة أنواع الإعاقات، وخدمة استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحماية أصحاب الهمم.

وبحضور عدد من المستفيدين من الخدمة من أصحاب الهمم، تم عرض كيفية عمل التطبيق والخدمات التي يوفرها لمساعدة أصحاب هذه الفئة، للحصول على كافة حقوقهم، دون الحاجة إلى الاعتماد على أشخاص آخرين. كما توفر منصة «سند» خدمات التواصل الكلامي لأصحاب الإعاقة السمعية، لتوضيح أو قراءة أو متابعة طلب يحتاج إلى تدخل بصري لعدم قدرة الشخص على قراءة الكلام المكتوب.

وتعمل منصة «سند» على مدار أيام الأسبوع من الـ 8 صباحاً وحتى الـ 12 ليلاً، ويقدر أصحاب الإعاقات الحسية «سمعية وبصرية أو كليهما»، المسجلون لدى هيئة تنمية المجتمع حالياً، بحوالي 647 شخصاً من المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع: إن منصة «سند» للتواصل، توفر لأصحاب الإعاقة السمعية قدرة أفضل على التواصل، مع وجود مترجمي لغة الإشارة حاضرين لدعمهم على مدار اليوم.

وقال: بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، نؤكد على أهمية دمج لغة الإشارة في مختلف المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية، تماماً كما يتم توفير ناطقين باللغات المختلفة للتواصل مع المتحدثين بها. ويسهم اتساع انتشار المتحدثين بلغة الإشارة، في تعزيز دمج أصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق، وتمكينهم للحصول على حقوقهم، وعلى مختلف الخدمات، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وبدون عوائق. ونسعى في هيئة تنمية المجتمع، إلى توسيع الوعي بأهمية ذلك، ونتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ومختلف الجهات الخدمية، لتدريب أعداد متزايدة على التحدث بلغة الإشارة، أو تعلُم مبادئها الأساسية، التي تتيح لهم فهم احتياجات أصحاب الإعاقة السمعية والتعامل معها.

كما عرضت هيئة تنمية المجتمع، على منصتها في المركز، بطاقة «سند» لأصحاب الهمم، والتي توفر مجموعة من الخدمات والخصومات لأصحاب الهمم من مختلف الإعاقات في إمارة دبي، من المواطنين والمقيمين. ويقدّر عدد المسجلين في بطاقة «سند» حالياً، بحوالي 5047 شخصاً. وتضم في قائمة شركائها، جهات حكومية وخاصة، وشركات من قطاع التجزئة، ومؤسسات صحية، ومراز تأهيل، وغير ذلك الكثير.

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