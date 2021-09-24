شرطة دبي تحتفل تحت شعار «شعب واحد»

المصدر: (دبي - البيان)

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأحر التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وإلى كل أبناء الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

متمنية للملكة الشقيقة دوام التقدم والازدهار. واحتفل مركز القضاء الشرطي مع الموظفين عن بعد بهذه المناسبة تحت شعار «شعب واحد»، بحضور العقيد سعيد المظلوم، مدير المجلس بالوكالة، والعقيد عادل علي محمود السميطي، مساعد المدير لشؤون مجالس التأديب، والعقيد الدكتور حمد بن حسين مدير مجالس التأديب بالوكالة.

واستعرض المجلس فيلماً يعكس المحطات التاريخية المشتركة بين البلدين، والروابط الأخوية بين الشعبين، والعلاقات العميقة والتعاون المشترك والتاريخ المتجذر.

وأكد العقيد سعيد المظلوم في مستهل الاحتفال عمق العلاقات الإماراتية السعودية، حكومة وشعباً، والترابط الأخوي ووحدة الدم والمصير، ليشهد العالم اليوم نموذجاً استثنائياً للتعاضد والتعاون، والتي شملت كل جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه العلاقة تزداد رسوخا وثقة عاماً تلو الآخر، وسط استمرار الإنجازات والمكتسبات المشتركة بين البلدين.

كما احتفت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بهذه المناسبة عبر تنظيم مسابقات ثقافية توعوية للموظفين حول أبرز المعلومات العامة عن المملكة العربية السعودية وتاريخها.

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