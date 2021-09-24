«شؤون البلديات» تُطلع وفداً من مالطا على تجربة الشارقة في التنمية الخضراء

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، وفداً من سفارة مالطا، يرأسه الدكتور ارون فروجا وزير البيئة والتغير المناخي في جمهورية مالطا، وماريا كاميليري كاليا سفيرة مالطا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق لهم، وذلك بهدف تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، والاطلاع على تجربة إمارة الشارقة في التنمية الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان في استقبال الوفد، الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسالم الكعبي مدير مكتب الشؤون القانونية ومدير إدارة الشؤون البلدية، ورزان الحمادي مدير إدارة التنمية الخضراء، ومريم الجنيبي رئيس شعبة الإرشاد الزراعي.

ورحب الطنيجي بالحضور، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، بالاهتمام الكبير بالتنمية الخضراء، وصون التنوع الحيوي، مؤكداً حرص الدائرة على وضع الخطط اللازمة لتحقيق الاستدامة وجودة المنتج الزراعي، وتوفير التسهيلات الممكنة لهذا القطاع الحيوي.

مشاريع

كما قدمت رزان الحمادي مدير إدارة التنمية الخضراء بالدائرة، نبذة عن الدائرة، واهتماماتها ومشاريعها الحالية، وخططها المستقبلية، وتم التطرق لأهمية الزراعة في الإمارة، وكيف يسهم ذلك في الأمن الغذائي، بالإضافة إلى عقد الشراكات القائمة مع مختلف الجهات ذات الصلة، منها جامعة الشارقة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وايكاردا، والتي تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على المساهمة في خدمة المجتمع، والارتقاء بالتنمية الزراعية في الإمارة، ورفع مستوى الأداء والاهتمام بالشأن الزراعي، كما تحدثت عن أبرز جهود بلدية إمارة الشارقة في زيادة المسطحات الخضراء، والاهتمام اللا محدود بالمشاتل التابعة لها، والخدمات المقدمة، كذلك تم إبراز الجهود المبذولة في الحدائق في الأحياء السكنية، وذلك لتعزيز الجوانب الجمالية والبيئة بالإمارة.

وفي نهاية الاجتماع، توجه رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بالشكر للوفد الزائر، على الاهتمام وبذل الجهود التي تتعلق بتطوير البنية التحتية، وتبادل الخبرات والزيارات المتبادلة بين البلدين، لتنظيم هذا القطاع الحيوي، كما أكد على أهمية تعزيز التواصل، وتطوير العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة واستدامتها.

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