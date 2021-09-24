فتح باب الترشيح لجوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

فتحت مجموعة أبوظبي للاستدامة باب الترشيح لجوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة، وذلك بدعم من هيئة البيئة في أبوظبي، اعتباراً من أمس، وحتى منتصف ليلة الخامس من أكتوبر 2021، وهو الموعد النهائي لقبول الترشيحات لهذه الجوائز.

ودعت المجموعة، المؤسسات الرائدة من جميع أنحاء المنطقة، لتقديم ترشيحاتها لفئات الجوائز التالية، جائزة أفضل مبادرة استدامة، وجائزة أفضل تقرير استدامة، وجائزة أفضل برنامج اتصال حول الاستدامة، وجائزة مدير الاستدامة للعام، وجائزة قائد الاستدامة للعام، وجائزة أفضل مبادرة لإدارة الطاقة.

وفي إطار جهود مجموعة أبوظبي للاستدامة، تعتبر هذه الجوائز دليلاً آخر على التزام المجموعة، بالمشاركة في المعرفة، بهدف تعزيز الأداء في مجال الاستدامة.. وسوف يتم منح هذه الجوائز، تقديراً للمؤسسات التي تقوم بدورٍ فاعلٍ في مجال الاستدامة، لضمان اقتصاد يتمتع بالمرونة البيئية والاجتماعية.

وستبحث لجنة التحكيم المستقلة عن المؤسسات والأفراد الذين يُظهرون التزاماً وتأثيراً وقيادة وإنجازاتٍ، من أجل تعزيز الاستدامة، على أن تسلط طلبات الترشيح، الضوء على إنجازات المنظمة خلال فترة 18 شهراً (يناير 2020 - يونيو 2021).

خبراء

وتضم لجنة التحكيم المستقلة لهذا العام، خبراء الاستدامة البارزين، التالية أسماؤهم، مرسيدس فيلا مونسيرات مدير التمويل المستدام، أسواق أبوظبي العالمية، دولة الإمارات، وإبراهيم الزعبي رئيس الاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة، دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة جيني ديفيدسون أستاذ محاضر - تنمية المهارات القيادية والمستقبل المؤسسي، جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة، وعبد اللطيف البيتاوي الأمين العام، نائب الرئيس الفخري لفرع معهد الطاقة في الشرق الأوسط وبيوتر كونوبكا، أحد كبار المديرين في موانئ دبي العالمية، وعضو مجلس إدارة فرع معهد الطاقة الشرق الأوسط، ونائب رئيس شبكة المهنيين الشباب.. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز، في حفل افتراضي، يتضمن كلمة رئيسة بعنوان: «غداً... روايات جديدة من وحي الطبيعة».

وقالت هدى الحوقاني مدير مجموعة أبوظبي للاستدامة: «ندعو المؤسسات للترشُّح لهذه الجوائز، ليس فقط من أجل الإشادة بجهودهم، ولكن أيضاً لإثبات الريادة نحو التحول الاقتصادي، من خلال بناء مستقبل أكثر استدامة، وحتى يتمكنوا من مشاركة تجربتهم، وما اكتسبوه من خبرات ومعرفة، مع نظرائهم في مختلف أنحاء العالم».

ويمكن تحميل نسخة كاملة من طلبات التقديم للجوائز، وإرسالها إلى ADSGawards@adsg.ae، في موعد أقصاه 5 أكتوبر 2021، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. وسيتم الإعلان عن النتائج في حفل افتراضي لجوائز ريادة الأعمال المستدامة لمجموعة أبوظبي للاستدامة.

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