الإمارات والكويت تبحثان تعزيز التعاون الفضائي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استقبلت وكالة الإمارات للفضاء صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة، حيث التقى كبار مسؤولي الوكالة، وناقشوا سبل تعزيز آفاق التعاون الفضائي بين البلدين الشقيقين، بما يصب في صالح تسريع نمو قطاع الفضاء والعلوم والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به في الدولتين.

وتطرق اللقاء، الذي جرى في مقر وكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي، إلى آخر مستجدات أعمال المجموعة العربية للتعاون الفضائي، التي كانت دولة الكويت من بين الدول المؤسسة لها، حيث كانت من أوائل المنضمين للمجموعة عند تأسيسها عام 2019.

وتضم المجموعة العربية للتعاون الفضائي في عضويتها 14 دولة، هي: المملكة العربية السعودية، والبحرين، وعمان، والأردن، والجزائر، وتونس، والسودان، ومصر، ولبنان، والمغرب، والعراق، وموريتانيا، بالإضافة إلى دولة الإمارات والكويت.

مبادرة

وتهدف المجموعة التي انطلقت بمبادرة من دولة الإمارات، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها إلى تشجيع التعاون الفضائي العربي في جميع الأنشطة ذات الأهداف المشتركة، وتحقيق الانسجام في الممارسات التنظيمية بين الجهات الفضائية وتنسيق مواقف أعضاء المجموعة، من أجل تبني رأي موحد في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالفضاء، وذلك في حدود المهام والاختصاصات المنوطة بالمجموعة، والعمل على تعاون فضائي عربي أوسع وأشمل في مجال الفضاء.

ويأتي هذا اللقاء الأخوي في إطار تعميق التعاون الفضائي وتبادل المعارف والخبرات، والتعرف على الإمكانات ومناقشة آخر المستجدات بالقطاع الفضائي في البلدين الشقيقين.

ويعد القطاع الفضائي من المجالات الواعدة للتعاون البناء بين الدولتين الشقيتين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

يشار إلى أن الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والذي كان قد تم اعتماده خلال الاجتماع الرابع لممثلي الدول الأعضاء في المجموعة على هامش معرض دبي للطيران في نوفمبر 2019 يهدف إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات الفنية والتجارب والمعلومات بين الدول العربية المشاركة في ما يخص الفضاء وتشجيع التطوير والبحث العلمي والابتكار في مجال الفضاء، من أجل تعزيز عملية بناء القدرات الفضائية لدى أعضاء المجموعة، والتنسيق من أجل تحقيق الانسجام في السياسات والقوانين والإجراءات الفضائية والسعي إلى توحيدها ما أمكن بالاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالمياً، وتشجيع ودعم التعاون في مجال إنشاء وكالات للفضاء أو برامج فضائية في الدول التي لا يوجد فيها مثل هذه الوكالات والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

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