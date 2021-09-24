عبدالله المري: شرطة دبي حريصة على تأهيل كوادرها بأفضل العلوم

المصدر: (دبي- البيان)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إعداد وتأهيل الكوادر، وتسليحهم بأفضل العلوم والمعارف التخصصية، التي تتطلبها طبيعة عملهم، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، واستعداداً لاستضافة الإمارات لـ«إكسبو 2020 دبي».

وشدد على أهمية التعامل الحضاري مع الجمهور وضيوف وزوار الدولة، وتقديم خدمات تفوق مستوى التوقعات، للحفاظ على مكتسبات وسمعة شرطة دبي، والمساهمة في تحقيق الأمن والأمان في ربوع الإمارات.

جاء ذلك خلال حضور معالي الفريق المري، صباح أمس، في ميدان التخريج العام بأكاديمية شرطة دبي، حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين (الدفعة 25)، ودورة الشرطة النسائية (رقم 1 لعام 2021)، بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم، وأولياء أمور الخريجين.

تعزيز

وأوضح اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة أن تخريج هذه الكوكبة من العنصرين الرجالي والنسائي المزمع انضمامها إلى قوة شرطة دبي، يأتي تعزيزاً لمسيرة الأمن والأمان، انطلاقاً من دور الأكاديمية في رفد الإدارات العامة ومراكز الشرطة بالكوادر الشرطية المؤهلة من الضباط وصف الضباط والأفراد، للمساهمة في حفظ النظام وبسط القانون وتحقيق العدالة، ونشر قيم التسامح والسلام، لعكس الصورة المشرفة لمنتسبي لشرطة دبي، بما يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وبدأت وقائع حفل التخريج بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، ثم نزول معالي الفريق عبد الله خليفة المري، يرافقه اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، إلى أرض الميدان لتفقد طابور الخريجين، وبعد تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، انطلق الخريجون لتقديم بعض العروض والحركات العسكرية، التي نالت إعجاب الحضور، حيث شكلوا كلمة «إكسبو 2020»، ثم تفضل القائد العام لشرطة دبي، بتكريم الأوائل، أعقب ذلك قيام الخريجين بترديد قسم الولاء، وفي الختام قام قائد الطابور بالاستئذان للانصراف والخروج من أرض الميدان، وتم التقاط الصور التذكارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز