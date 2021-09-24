%100 حل شكاوى متعاملي «كهرباء دبي» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

بلغت نسبة حل شكاوى وملاحظات المتعاملين في هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 100 %.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: إن الهيئة تستقبل اقتراحات وملاحظات المتعاملين بصدر رحب، وتتعامل معها بسرعة وكفاءة، لإيجاد الحلول المناسبة، التي تحقق سعادة المتعاملين، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى آليات مبتكرة وفاعلة في الرد على الشكاوى، لتحقيق سعادة المعنيين، وتحسين جودة الخدمات.

وأضاف: في هيئة كهرباء ومياه دبي، لدينا منهجية راسخة لتحديد وفهم احتياجات وتوقعات المتعاملين، من خلال قنوات ووسائل مبتكرة للتواصل مع المعنيين، بما في ذلك المتعاملين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وأفكارهم، وترجمتها إلى خدمات ومبادرات تتوافق مع احتياجاتهم، وتتجاوز توقعاتهم، حيث نعتبر ملاحظات المتعاملين أدوات ضرورية، وركائز مهمة، نستند إليها في عملية التطوير والتحسين المستمر لخدمات الهيئة، لتحقيق رؤيتها، كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

تعزيز

وحرصاً من هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز الشفافية والاستفادة من الملاحظات الفردية والجماعية، لتحقيق أفضل النتائج، وإسعاد المتعاملين، تعتمد الهيئة قنوات متعددة للتواصل مع المتعاملين والجمهور بشكل عام، تشمل بوابة الشكاوى الإلكترونية الموحدة لحكومة دبي، وبوابة الاقتراحات الإلكترونية الموحدة لحكومة دبي، والموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي للهيئة، واستطلاعات الـرأي، ومجموعات التركيز ومختبرات الإبداع وغيرها.

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي، كانت أول دائرة على مستوى حكومة دبي، تحصل على شهادة الأيزو (10002:2014)، الخاصة بنظام آلية معالجة الشكاوى، والتي تشمل التخطيط والتصميم والعمليات والصيانة والتحسينات، وذلك عام 2016. وفي عام 2020، حصل مركز رعاية المتعاملين في الهيئة، على شهادة الأيزو (2017-18295)، الخاصة بإدارة مراكز رعاية المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز