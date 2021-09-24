إغلاق 9 منشآت مخالفة في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة أن قسم التراخيص التجارية قام بجولات تفتيشية ميدانية على 564 محلاً تجارياً وعلى المؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، بهدف متابعة الرخص الجديدة التي أصدرت، وللتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، لافتاً إلى أن الجولات أسفرت عن إنذار (17) محلاً، وتحرير (42) مخالفة تمثلت في عدم تجديد الرخصة، وعدم وجود رخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة، بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية بدون تصريح، نتج عنها أيضاً إغلاق (9) منشآت لم تلتزم بتجديد الرخصة التجارية.

وأشار اليماحي أن قسم التراخيص التجارية أنجز (510) رخص خلال الفترة من شهر يوليو وحتى أغسطس من العام الجاري، وتنوعت الرخص ما بين إصدار جديد (39)، وتجديد (470) لعدد مختلف من الأنشطة منها تجارية ومهنية وصناعية وحرفية والرخصة المنزلية مشروعي، كما تم إصدار تصاريح للوحات الإعلانية والتي بلغ عددها (7) تصاريح، وفي الفترة ذاتها تم إصدار (805) بطاقات صحية للعاملين في المنشآت.

وأكد اليماحي أن الحملة تأتي في إطار جهود البلدية لرفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع كافة، لاسيما العاملين في المنشآت، وإلزام جميع المنشآت بتطبيق أعلى معايير ومتطلبات السلامة المهنية والبيئية، ولفت إلى أن البلدية تدعم الرخص المنزلية «مشروعي» كون هذه الرخص تقوم بتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم وتفتح لهم الباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مادياً مناسباً.

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