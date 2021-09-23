«إمارات العطاء» تنظم ملتقى أطباء الإمارات والسعودية الإنساني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ91 نظمت مبادرة إمارات العطاء ملتقى أطباء الإمارات والسعودية الإنساني، الذي تضمن العديد من الفعاليات التطوعية والإنسانية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني وتعزيز روح الأخوة والتلاحم والتعاضد والمحبة بين الأشقاء من العاملين في خط الدفاع الأول في البلدين.

وتضمن الملتقى عرضاً لفيلم وثائقي استعرض دور مملكة الإنسانية في ميادين العمل الإنساني ونماذج رواد العمل الإنساني من الإمارات والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى العديد من الجلسات الافتراضية التي تعمل على ترسيخ ثقافة العطاء الإنساني والتسامح الإنساني بمشاركة أطباء من الدولة والمملكة الشقيقتين من المتطوعين في البرنامج العربي للقيادات الإنسانية.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء، أن ملتقى أطباء الإمارات والسعودية الإنساني يأتي تزامناً مع احتفالات مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، وفي القطاع الخاص، بالإضافة إلى مختلف شرائح الشعب الإماراتي باليوم الوطني السعودي، ويعكس عمق العلاقات بين المؤسسات الإماراتية والسعودية وحرصها على تبني مبادرات مشتركة في هذه المناسبة السنوية من خلال إقامة الفعاليات المجتمعية والصحية والإنسانية.

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