خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس غينيا بيساو باليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الجنرال عمر سيسكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية غينيا بيساو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الجنرال عمر سيسكو إمبالو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى نونو غوميز نبيام، رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

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