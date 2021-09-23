3 حيوانات جديدة في الموسم الثاني لدبي سفاري بارك

المصدر: دبي - رحاب حلاوه

نظمت "دبي سفاري بارك" اليوم جولة استهدفت من خلالها كافة وسائل الاعلام المحلية، وذلك لاستعراض استعداداتهم لاستقبال الزوار في 27 من الشهر الجاري، واوضحت انها أدخلت العديد من الإضافات التي تهدف بالدرجة الأولى لتحقيق راحة الزوار منذ دخولهم إلى الحديقة وحتى انتهاء برنامجهم اليومي، بصحبة مرشد وسيارة مخصصة بما في ذلك تسهيل وصولهم إلى مختلف مواقع الحديقة، والاستمتاع بخدماتها ومعالمها.

ووفرت ثلاثة حيوانات جديدة وهم: الذئب العربي، المهدد بالانقراض، وتم انشاء جزيرة خاصة به بمساحه 10 الاف متر مربع، بواقع 6 ذئاب، والحيوان الثاني هو قرد المونا وموطنه افريقيا من سعادين العالم القديم، بالإضافة إلى الماعز القزم الامريكي وتم وضعه في مزرعة الاطفال وتعتبر من ‏السلالات النادرة.

وقدمت سفاري دبي ثلاث باقات للزوار ‏" الباقة الأولى وهي الفطور مع الطيور وتقدم فيها وجبة الإفطار في بيت الطيور والذي يعتبر من أكبر البيوت على مستوى حدائق الحيوان و تشمل الاستقبال من المدخل ومركبة خاصة، وصور فوتوغرافية مقدمة لـ 6 أشخاص بقيمة 2000 درهم، اما باقة خلف الكواليس تعتبر تجربة يعيش فيها الزوار أوقات ممتعة مع راعي الحيوان حيث تسمح له فرصة الاقتراب من الحيوانات و التعرف على بيئة الحيوانات وطرق العناية وتشمل زيارة المستشفى البيطري المجهزة لعلاج الحيوانات و تضم اطباء مواطنين وتبلغ قيمتها 1200 درهما.

أما الباقة الثالثة هي " ملك السفاري " ‏وهي خدمة مميزة متاحة لزوار الحديقة وتشمل مواقف مخصصة مع توفير مرشد وسائق خاص وصور فوتوغرافية خاصة خلال الجولة ورحلة سفاري وحجز مقاعد مميزة في العروض الحية الباقية تشمل 10 أشخاص بقيمة 2500 درهم.

وتسعي دبي سفاري بارك لتوفير تجربة متكاملة تضمن كافة متطلبات الزائر، حيث توفر الحديقة مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، ومحلات لبيع الهدايا التذكارية، وأماكن مخصصة لاستقبال طلبة المدارس، إضافة إلى خدمة القطارات والسيارات الكهربائية، والدراجات الهوائية والمركبات الصديقة للبيئة من أجل تنقل سهل وآمن بين أرجاء الحديقة التي توفر أيضاً لزوارها خدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية في كافة أركانها.

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