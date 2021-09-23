عبدالله بن زايد ووزير خارجية الصين يبحثان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وتنمية التعاون في المجالات كافة.

كما تبادل سموه ومعالي وزير الخارجية الصيني وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التغير المناخي .. وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة من أجل تحقيق التنمية الخضراء والمستدامة ..

وبحثا أيضا الشراكة والتعاون بين البلدين في مواجهة جائحة "كوفيد - 19" بالإضافة إلى استضافة دولة الإمارات لـ " إكسبو 2020 دبي " في الأول من أكتوبر المقبل ودعم جمهورية الصين الشعبية الكامل لدولة الإمارات خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي البارز.

وناقش الوزيران مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وذلك خلال كلمته بالدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ودورها في تعزيز الشراكة العالمية الأممية ودعم جهود المجتمع الدولي لتسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة حيث رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بهذا الاقتراح والمشروع المهم الذي يسهم في تحقيق التعافي المستدام والعادل من جائحة "كوفيد - 19" على مستوى العالم.

وأشاد سموه بالجهود الرائدة التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية في الاستجابة لمواجهة التغير المناخي والتزامها بتسريع التحول إلى اقتصاد عالمي أخضر ومنخفض الكربون وهو ما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات في هذا الملف والتي تتطلع أيضا إلى استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على علاقات الصداقة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وقيادتهما وحرص البلدين على العمل معا من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات كافة.

من جانبه أكد معالي وانغ يي أن العام الجاري 2021 يحمل أهمية كبيرة للبلدين الصديقين حيث تحتفي دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسها كما تحتفي جمهورية الصين الشعبية بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني .. مشيرا إلى أن فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية يعتز بعلاقة الصداقة وكذلك الثقة المتبادلة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وتقدم معالي وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية بالتهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة انتخابها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 .. مثمنا الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي .. مؤكدا أن جمهورية الصين الشعبية سعيدة برؤية دولة الإمارات من خلال هذه العضوية تلعب دورا أكثر نشاطا في حماية الاستقرار الإقليمي والعالمي.

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