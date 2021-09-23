سرطان الرئة ثالث الأسباب شيوعاً لوفيات السرطان في الدولة

المصدر: (العين - جميلة إسماعيل)

أكدت جمعية الإمارات للأورام لـ «البيان»، أن سرطان الرئة لا يزال أحد الأسباب الرئيسية لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم، وكشفت في دراسة تحليلية أجرتها، تتعلق بإحصائيات سرطان الرئة في الدولة للعام 2017، أن سرطان الرئة هو ثالث الأسباب شيوعاً لوفيات السرطان في الدولة، بمتوسط يقدر بـ 80 حالة وفاة في عام 2017، وفي عام 2018، بلغ معدل الإصابة بسرطان الرئة في الإمارات 4.0%، وبلغ معدل الوفيات 8.8%، وكان عامل الخطر الرئيسي المرتبط بجميع أنواع سرطان الرئة هو تدخين التبغ.

وأكد البروفيسور حميد الشامسي مدير خدمات الأورام في مدينة برجيل الطبية ورئيس جمعية الإمارات للأورام، أن سرطان الرئة ذا الخلايا غير الصغيرة لا يزال يمثل حوالي 85% من حالات سرطان الرئة الأولى مع سرطان الغدة، كواحد من أكثر الأنواع الفرعية النسيجية شيوعاً، ويتم تشخيص حوالي 80% من سرطان الرئة في مرحلة متقدمة، مع معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات من 0% إلى 10% للمرضى الذين يعانون من المرحلة الرابعة.

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