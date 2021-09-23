حاكم الفجيرة: دور فاعل للإمارات في دعم «أوبك»

المصدر: الفجيرة- وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الدور المحوريّ، الذي تقوم به منظمة «أوبك» في تحقيق معدلات متوافقة مع متطلبات السوق العالمية للنفط.

مشدداً على أن الإمارات كانت وما زالت تلعب دوراً فاعلاً في دعم عمل المنظمة على الدوام. جاء ذلك خلال استقبال سموّه، في قصر الرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تيميبري سيلفا وزير النفط النيجيري، ومحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة «أوبك»، بمناسبة افتتاح المرحلة الثانية لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، التي أسست لتخزين المشتقات النفطية في الفجيرة، والتي تعتبر بسعتها الإجمالية في المرحلتين الأولى والثانية، بطاقة مليون متر مكعب من المنشآت التخزينية العملاقة.

رؤية

وقال سموّه: إنَّ هذه المشاريع المتجددة تدعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في قطاع الطاقة والصناعات البترولية، وتسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الفجيرة، عبر رفع طاقة تخزين النفط وتطوير مستوى الخدمات في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية.

واستمع سموّه إلى تفاصيل مشروع المرحلة الثانية لشركة بروج في منطقة فوز البترولية، ومراحل البناء التي تم إنجازها والعمل عليها، وفق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية المطبّقة في جميع مراحل المشروع. وأشاد سموّه بالجهود المبذولة من قبل شركة البروج للاستثمارات البترولية والغاز في تطوير نشاط تخزين الوقود والنفط في الإمارة، وتعزيز سمعتها التنافسية في مجال الطاقة والنفط بين المنظمات العالمية.

بدوره أشاد وزير النفط النيجيري بالدور الرائد لإمارة الفجيرة في تطوير قطاع الطاقة وتخزين النفط والوقود على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

ونوه المدير العام لـ«أوبك» أن المعطيات الموجودة على أرض الفجيرة تشير وبما لا يدع مجالاً للشك أن الإمارة تمضي نحو الأمام في قطاع تخزين وتصدير النفط والغاز بكل أنواعه.

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