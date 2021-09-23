سعيد الطاير يهنئ قيادة وشعب المملكة

المصدر: (دبي - البيان)

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السعودي، سائلاً الله عز وجل دوام علاقات الود والتآخي الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما يحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين إلى مزيد من التقدم والرخاء.

ويعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتترسخ أواصرها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمواصلة مسيرة الازدهار والنمو، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية المشتركة للقيادة الحكيمة في الدولتين، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة». وأضاف: «وأتقدم بهذه المناسبة أيضاً بالتهنئة إلى جميع شركائنا الاستراتيجيين من الشركات والمؤسسات السعودية التي تعمل معنا في عدد من مشروعات الهيئة الكبرى.

ومن أبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ونتطلع في الهيئة إلى المزيد من التعاون في جميع القطاعات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز أطر العمل الثنائية في جميع المجالات، تحقيقاً للتكامل المثمر ودعم الأهداف الوطنية والإقليمية والمصالح المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة».

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