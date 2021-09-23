طارق المنهالي يغني للسعودية «معاكم للأبد»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنية بعنوان (معاكم للأبد) من ألحانه وغنائه وكلمات الشاعر الإماراتي عبيد بن قذلان المزروعي، وتوزيع فادي الساري. الأغنية تم تلحينها بلون فن العيّالة الإماراتي الأصيل، وهي مزيج متناسق بين العرضة النجدية السعودية ولون العيّالة الإماراتية الذي شكّل لوحة فنّية متجانسة وفاخرة تطرب المسامع وتجمع بين تراث البلدين العريق. وتجسد مشاركة الإمارات الرسمية والشعبية في احتفالات المملكة عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.. وتأتي مشاركة الإمارات في احتفالات الأشقاء بالمملكة تحت شعار «معاً - أبداً»، تأكيداً على روح الأخوة والصداقة والمحبة بين البلدين الشقيقين.

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