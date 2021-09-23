283 مليار درهم تجارة أبوظبي والسعودية في 5 أعوام

المصدر: (أبوظبي - وام)

سجلت التجارة غير النفطية بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية عبر منافذ الإمارة 283 مليار درهم من خلال أكثر من مليون بيان جمركي من 2016 إلى يوليو من 2021.

وبلغت قيمة الصادرات 123 مليار درهم مستحوذة على 43% من إجمالي التجارة مع السعودية فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 92 ملياراً مستحوذة على 33% وبلغت الواردات 86 مليار درهم مستحوذة على 24% خلال الفترة ذاتها وفقاً لبيانات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وبلغت قيمة التجارة المنقولة براً 226 مليار درهم مستحوذة على 80% من إجمالي التجارة بين الجانبين تلتها التجارة المنقولة جواً بقيمة 50 مليار درهم مستحوذة على 18% تلتها التجارة المنقولة بحراً بـ 7 مليارات مستحوذة على 3% من التجارة بين أبوظبي والمملكة .

وبلغت التبادلات غير النفطية بين أبوظبي والسعودية منذ بداية أغسطس من العام الماضي وحتى أغسطس 2021 نحو 55.43 مليار درهم من خلال 213,741 بياناً جمركياً توزعت على صادرات بـ 25.04 مليار درهم وإعادة تصدير بـ 15.34 ملياراً وواردات بنحو 15.05 مليار درهم.

وبلغت قيمة التجارة المنقولة براً خلال عام بنهاية أغسطس الماضي 42.49 مليار درهم مستحوذة على 77% من التجارة بين أبوظبي والمملكة تلتها التجارة المنقولة جواً بـ 12 مليار درهم مستحوذة على 22% من التجارة تلتها التجارة المنقولة بحراً بـ 942 مليون درهم.

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