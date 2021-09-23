مراكز التسوق في دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي - البيان

تحتفي دبي هذا العام باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، لتقدم للسكان والزوار وكذلك للأشقاء السعوديين مجموعة من الفعاليات العائلية والتخفيضات الكبرى والعروض الترويجية الرائعة التي تضفي أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة.

ويحظى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة والذي يوافق 23 سبتمبر بأهمية كبرى هذا العام، وذلك بعد إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين السعودية والإمارات مع انحسار الجائحة وسترحب دبي بضيوفها القادمين براً أو جواً.

وفي ظل وجود العديد من الأشقاء السعوديين الذين يعيشون على أرض الإمارات، سيتمكن الجميع من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، فيما ستلتزم مراكز التسوق والمتاجر والوجهات السياحية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي بدبي، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بجميع إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

باقة الفعاليات

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «إن الاحتفال باليوم الوطني السعودي هذا العام يأخذ طابعاً خاصاً، حيث سيتمكن سكان دبي وزوارها وكذلك الأشقاء السعوديون من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

حيث تستعد دبي لاستقبال الزوار من المملكة العربية السعودية لاسيما بعد إعادة فتح الحدود وتشغيل خطوط النقل بين البلدين، وإننا نتطلع إلى استقبال العائلات من السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي، التي تعد بمثابة بلدهم الثاني.

وستتميز احتفالات هذا العام بمجموعة رائعة من الفعاليات التي تسلط الضوء على مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق والترفيه مع إقامة فعاليات أخرى خصيصاً للزوار من المملكة العربية السعودية». وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز الفعاليات والعروض الترويجية التي تقام في أنحاء المدينة خلال هذه الفترة.

ألوان العلم

وسيتم إضاءة عدد من أشهر معالم دبي بألوان العلم السعودي اليوم احتفالاً بالعلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسيضاء برج خليفة بألوان العلم السعودي من الساعة 8 مساء فصاعداً.

كما ستقدم نافورة دبي عرضاً جرى تصميمه خصيصاً على أنغام النشيد الوطني السعودي. ويستضيف فندق برج العرب في منطقة جميرا عرضاً للألعاب النارية مدته 3 دقائق الساعة 8:30 مساءً، فيما سيضاء برواز دبي في حديقة زعبيل باللون الأخضر.

ويقدم عرض «تخيل» في دبي فستيفال سيتي مول فقرة خاصة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تشمل عروض الإسقاط الضوئي والتشكيلات المضاءة وغيرها من 7:30 مساءً فصاعداً، وستدهش نافورة النخلة في ذي بوينت على نخلة جميرا المشاهدين من خلال عرض خاص يقام كل ساعة بدءاً من 8 مساءً، .

كما ستتم إضاءة مبنى متحف المستقبل، وسكي دبي باللون الأخضر. واحتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، سيتم تخفيض أسعار عروض الدولفين وأسد البحر في دبي دولفيناريوم 50 % من 23 وحتى 25 سبتمبر ويمكن للعملاء استخدام الرمز الترويجي DTCM50عبر شبكة الإنترنت للحصول على التخفيض.

مراكز التسوق

ويرحب نخيل مول بالأشقاء السعوديين مع عروض حصرية في عدد من المطاعم والمقاهي المختارة، ويتوجب على الضيوف تقديم هوياتهم الشخصية (جواز السفر/‏‏الهوية السعودية) للاستفادة من العرض ويقدم مركز التسوق أيضاً عروضاً ترفيهية مباشرة تشمل عازفي آلة العود على مدار 3 أيام.

ويمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز ربح أميال إضافية 91 % عند التسوق في دبي مول وتحميل فواتير التسوق الخاصة بهم على التطبيق الخاص بالمول، يتطلب العرض إنفاق 100 درهم بحد أدنى، وسيتم الحصول على الأميال في غضون أسبوع من تاريخ تحميل الفواتير، يستمر العرض من 23 وحتى 25 سبتمبر.

ويمكن لأعضاء برنامج يو باي إعمار ربح نقاط إضافية بنسبة 91 % عند استخدام تطبيق يو باي إعمار حتى 2 أكتوبر، في كل من دبي مارينا مول وسوق الينابيع وقرية ميدوز وسوق ميدوز.

ويستضيف دبي مول فعالية خاصة للاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي أكواريوم من 23 وحتى 25 سبتمبر، وسيتم رفع العلم السعودي داخل دبي أكواريوم كجزء من الاحتفال الذي يقام داخله، وتقام العروض 11:45 صباحاً و2:45 ظهراً و4:30 عصراً.

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