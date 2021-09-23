ولي عهد أم القيوين يكرم رقيب شرطة

المصدر: أم القيوين- وام

كرم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بمكتبه في الديوان الأميري، الرقيب أول عبدالله سالم مجيرن الشامسي من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، لإخلاصه وتفانيه في أداء مهامه الشرطية والإنسانية، فقد قام الشرطي أثناء فترة عمله بمساعدة أحد السائقين من كبار السن، بعد تعطل إطار سيارته وقام باستبداله بآخر، والتأكد منها قبل أن يكمل طريقه.

إشادة

وأثنى سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا- خلال اللقاء - على جهود الشرطي وتفانيه في أداء عمله، وحسن تعامله مع أفراد المجتمع وإحساسه بالمسؤولية، وتقديمه المساعدة دون تردد وبلا مقابل.

وأكد سموه أن حكومة أم القيوين تحرص على تكريم المتميزين تحفيزاً لمزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمـع.

شكر

من جانبه قدم الرقيب أول الشامسي جزيل الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد أم القيوين لاستقباله في مكتبه بالديوان الأميري وتكريمه.

وأكد أن ما قام به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أفراد المجتمع، وأن واجبه في أداء مهامه سيستمر بمزيد من الجهد والعطاء في خدمة العمل الشرطي والمؤسسي.

حضر اللقاء ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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