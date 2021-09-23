أكاديمية سيف بن زايد تستعرض التعاون الشرطي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استعرضت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي آليات التنسيق والتعاون الدولي لدعم المنظومة الأمنية الشرطية مع أكثر من 40 من مستشاري الأمن والملحقيات الشرطية والعسكرية وضباط ارتباط السفارات لدى الدولة في ملتقى التعاون الدولي الشرطي الذي عقدته عن بعد لتبادل الخبرات والتعاون المشترك.

ووجه اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، كلمة ترحيبية بالمشاركين في الملتقى عبر تقنية التواصل عن بعد، مؤكداً حرص الأكاديمية على مواكبة المستجدات في مجالات التدريب الشرطي والأمني بما يسهم في رفع مستوى مهارات منتسبي شرطة أبوظبي من خلال التعرف على أحدث البرامج والأنشطة التدريبية التي تواكب أفضل المعايير العالمية في مواجهة الجريمة بأساليب علمية وعملية متطورة. وتطرق العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد، إلى أهمية التعاون والتنسيق الدولي لدعم المنظومة الأمنية من خلال التواصل الفعال في مواجهة أنماط الجريمة المختلفة والحد من أضرارها.

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