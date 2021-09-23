وحدتان للتدريب على المحاكاة في مستشفيي القاسمي ودبا الفجيرة

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حزمة من الفعاليات المبتكرة في مركز التدريب والتطوير بالشارقة وبالتعاون مع الجمعية العالمية للمحاكاة في الرعاية الصحية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحاكاة في تطوير الكوادر الصحية والتحفيز على دمج المحاكاة في مناهج تعليم وتدريب الرعاية الصحية المختلفة، لتحسين سلامة وفعالية وكفاءة الرعاية الصحية ورفع مستوى الأمان والكفاءة المهنية لدى العاملين في القطاع الصحي.

وشهدت فعاليات المؤسسة التي ينظمها مركز التدريب والتطوير، الإطلاق الرسمي لوحدتين جديدتين للتدريب على مهارات المحاكاة المتقدمة في كل من مستشفى القاسمي بالشارقة ومستشفى دبا الفجيرة، وجارٍ الإعداد لإطلاق وحدة ثالثة مماثلة في مستشفى صقر برأس الخيمة، وكذلك تطوير وتوسعة وحدة المحاكاة الحالية في مركز التدريب والتطوير.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في فعاليات «الأسبوع العالمي للمحاكاة الطبية» تأتي في إطار الخطط الهادفة لرفع كفاءة الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية وتطوير مهاراتهم حسب أحدث البروتوكولات والإجراءات الصحية، بما يدعم برامج التدريب المستمر بالرعاية الطبية التي يكون محورها المريض، عن طريق خلق بيئة محاكاة آمنة ومتكاملة وتدريب فريد للأطباء ولاختصاصيي الرعاية الصحية، لتحسين التواصل بين فريق العمل.

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