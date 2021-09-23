رفاهية الأسرة المواطنة أولوية دائمة على برنامج عمل حكومة دبي

المصدر: دبي - أحمد يحيى

توجه عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مكرمته السخية التي جاءت لتسعد المواطن، وتؤكد أن استقرار الأسرة المواطنة ورفاهيتها أولوية دائمة على برنامج عمل حكومة دبي، وأن توفير الحياة الكريمة له هدف متجدد تسعى لتحقيقه.

وقال بوشهـاب: إن اعتماد موازنة إسكانية تاريخية بقيمة 65 ملياراً لإسكان المواطنين على مدى العشرين عاماً القادمة ستعزز استقرار الأسر المواطنة فـي إمارة دبي وستسهم في نماء المجتمع، مشيراً إلى أن المسكن يعد أحد الاحتياجات الأساسية التي تحرص القيادة الرشيدة على تلبيتها لمجتمع سعيد. وأضاف أن المؤسسة حريصة على إنجاز المشاريع وبناء المساكن التي يوجه بها سموه وتخصيصها لمواطني دبي، مشيراً إلى أن مكرمة سموه ستدعم قطاع الإسكان خلال الفترة المقبلة، وستسهم بشكل كبير في تقليل الوقت المستغرق للحصول على الخدمات الإسكانية، وأن هذا القرار يراعي احتياجات الأجيال المستقبلية ومتطلباتهم الإسكانية التي تساعدهم على بدء حياة مستقرة.

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