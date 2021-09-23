هند المري: الخطوة تبعث علـى الطمأنينة في قلب كل مواطن

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت هند عبيد المري، عضو مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن الأرقام التي اشتملت عليها مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة في اعتماد ميزانية إسكانية تاريخية في دبي تبعث على الطمأنينة في قلب كل مواطن، وتشير إلى مدى الاهتمام الذي يوليه سموه بالمواطن وحرصه على تعزيز سعادته وسعادة المقيمين على حد سواء.

وأشارت المري إلى أن هذه المبادرة تحمل في طياتها الكثير من المضامين القيّمة، ومنها الاهتمام بتوفير خدمات إسكانية متميزة تشتمل على المساكن والأراضي للعائلات المواطنة للأجيال القادمة. ويسهم ذلك في إحياء مناطق جديدة في دبي وتعزيز حيويتها، واستحداث مجمعات سكنية متكاملة ومبتكرة للمواطنين، لافتة إلى أن صاحب السمو يمنحنا معنى بليغاً ودرساً عملياً كبيراً في الالتزام بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن من خلال توفير السكن الذي يعتبر حقاً مكتسباً للجميع، ضمن الأولويات الأساسية التي ينعم بها المواطن، على نحو يسهم في تعزيز مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم.

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