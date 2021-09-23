اعتماد الذكاء الاصطناعي لفحص الجهاز الهضمي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، عن قيام فريق أمراض الجهاز الهضمي بإدخال نظام ذكاء اصطناعي حديث لتنظير الأمعاء سيُعزز بشكل كبير من قدرات اكتشاف الأورام الحميدة التي تسبق ظهور سرطان القولون.

ويعتبر نظام «جي آي جينيوس» المعتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، أحد حلول الذكاء الاصطناعي المُصممة للمساعدة في إجراءات تنظير القولون، وسيتوفر النظام للاستخدام في قسم أمراض الجهاز الهضمي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية تحت إشراف الدكتور مايكل والاس، والذي اعتمد استخدام هذه التقنية لمدة عامين أثناء تجربتها في أوروبا، خلال عمله كأستاذ الطب ومدير الابتكارات الإجرائية في «مايو كلينيك» في الولايات المتحدة.

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