الإمارات ومصر تبحثان تعزيز آفاق التعاون الفضائي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت وكالة الإمارات للفضاء شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى كبار المسؤولين في الوكالة. وبحث الجانبان سبل تعزيز آفاق التعاون الفضائي بما يصب في صالح تسريع نمو القطاع والعلوم والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به في البلدين الشقيقين.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر وكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي، إلى آخر مستجدات أعمال المجموعة العربية للتعاون الفضائي، حيث كانت مصر ممثلةً في وكالة الفضاء المصرية قد انضمت إلى المجموعة عند تأسيسها عام 2019.

وتهدف «المجموعة العربية للتعاون الفضائي» التي انطلقت بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وتتخذ من أبوظبي مقراً لها إلى تشجيع التعاون الفضائي العربي في جميع الأنشطة ذات الأهداف المشتركة، وتحقيق الانسجام في الممارسات التنظيمية بين الجهات الفضائية.

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