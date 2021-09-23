إطلاق حملة التحصين السنوية للثروة الحيوانية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة التحصين السنوية الثالثة عشرة 2021 - 2022 ضد الأمراض، التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، حيث تغطي الحملة ثلاثة أمراض هي طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية والكفت، وذلك بهدف تعزيز مناعة الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية واستئصالها، لتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

وقاية

وتشمل حملة التحصين الـ 13 أربع مراحل وتستمر حتى شهر مايو من العام المقبل 2022، حيث تتضمن المرحلة الأولى إعطاء الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بينما تشمل المرحلة الثانية مواصلة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى مرض الحمى القلاعية والكفت، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعطاء الجرعة الثانية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، فيما تشمل المرحلة الأخيرة الجرعة الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والكفت مع مواصلة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وسيتم خلال الحملة تحصين نحو 2,104,169 رأساً من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية (أبقار، ماعز، ضأن)، بالإضافة إلى تحصين 917,412 رأساً من الماشية ضد مرض الكفت للماعز، فيما سيتم تحصين إجمالي الحيازات المستهدفة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في الضأن والماعز حسب خوارزمية التحصين الذكي.

وقال راشد بالرصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية: تأتي حملات التحصين المستمرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي وتعزيز مناعة الحيوانات، ما يسهم في وقايتها من الأمراض.

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