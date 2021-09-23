«بيئة أبوظبي» تشارك في «الصيد والفروسية»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

تستعد هيئة البيئة- أبوظبي للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة لفعاليات «المعرض الدولي للصيد والفروسية»، الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي.

وتعتبر الهيئة من الرعاة الرئيسين لهذا المعرض، الذي سيستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021، وهو يعتبر الحدث الأكبر في المنطقة، وأحد أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في الحفاظ على التراث الثقافي.

ومن خلال مشاركتها في الدورة الجديدة من المعرض، التي ينظمها نادي صقاري الإمارات تحت شعار «استدامة وتراث.. بروحٍ مُتجدّدة»، ستسلط الهيئة الضوء على الرؤية البيئية للخمسين عاماً المقبلة، وذلك تماشياً مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي.

وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية: يعتبر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية جزءاً لا يتجزأ من أجندة الهيئة، ومن الفعاليات الرئيسية، التي تحرص على المشاركة فيها سنوياً نظراً لأهميته، مشيراً إلى أن كل عام تتطلع الهيئة لرعاية هذا الحدث المهم، والمشاركة في جناح خاص للتواصل مع الجمهور والمجتمع المحلي، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها لتحقيق رؤيتها في الحفاظ على الأنواع وحماية التنوع البيولوجي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز