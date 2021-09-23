سعيد الطاير يبحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع مالطا

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ميريام دالي، وزيرة الطاقة والمشاريع والتنمية المستدامة في جمهورية مالطا، بحضور ماريا كاميليري كاليا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الإمارات، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة، ومجالات الابتكار والاستدامة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

حضر اللقاء من جانب الهيئة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

مبادارت

ورحب معالي الطاير بوزيرة الطاقة والمشاريع والتنمية المستدامة في مالطا، واستعرض أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن الهيئة تستلهم استراتيجياتها وخطط عملها من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز الاستدامة والابتكار، والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

إنجازات

وأكد معاليه أنه لدى دبي سجلاً حافلاً من الإنجازات المهمة واستراتيجية واضحة وأهدافاً محددة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، في إطار جهودنا لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستدامة.

ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد عالمياً، وفق نظام المنتج المستقل، من أبرز مشروعاتنا لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

مشاريع رائدة

قال معالي سعيد الطاير: أطلقت الهيئة مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والتي شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة.

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