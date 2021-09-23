«الطاقة» تستعرض المشاريع الداعمة لاستدامة المياه

المصدر: (دبي - البيان)

سلطت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن منصتها المشاركة في المنتدى العربي الخامس للمياه، الضوء، على أحدث التقنيات والحلول والمشاريع الابتكارية المتميزة الداعمة لاستدامة قطاع المياه في دولة الإمارات، ومشاريع حصاد المياه والسدود، بالإضافة الى استعراض الاستراتيجيات القطاعية المترابطة مع قطاع المياه كاستراتيجية الطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

كما استعرضت الوزارة أحدث التقنيات والمبادرات لترشيد استهلاك الطاقة والمياه للحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة، منها إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في مجال إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، وزيادة كفاءة أهم 4 قطاعات مُستهلكة للطاقة والمياه (الزراعة والنقل والصناعة والبناء)، بالاعتماد على أعلى المعايير العالمية، وضمن حملة وطنية هي الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات.

وأكد المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في حديثه على هامش فعاليات المنتدى الذي تستضيفه الإمارات برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن افتتاح المنتدى في هذا الوقت، له مدلولات كبيرة، تكمن في كونه يجمع المختصين في قطاع المياه في الدول العربية، والقطاع الخاص الذي يملك التقنيات الحديثة والموردين بهدف نشر الوعي حول أهمية هذا القطاع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز