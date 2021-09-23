خطابات ملهمة في منتدى الاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

تشهد الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل»، سلسلة من الخطابات الملهمة التفاعلية التي تتناول حزمة من القضايا المتعلقة بالاتصال الإنساني، والأمن السيبراني، والمنصات الرقمية والجمهور المستهدف منها، ويقدمها نخبة من الخبراء المحليين والعرب والأجانب.

وسيكون جمهور المنتدى على موعد مع صانع المحتوى والأفلام عمر فاروق، الذي سيقدم خلال فعاليات اليوم الأول، خطاباً تفاعلياً بعنوان «الاتصال الإنساني»، وسيتناول خلاله قدرة الاتصال الإنساني على تحقيق أهداف الاتصال الحكومي، والوصول بها إلى مستويات فعالة واستجابة مباشرة من قبل الجمهور، باعتبار أن القضايا الإنسانية تمثل واحدة من القضايا الأكثر قرباً لوجدان الجماهير، كما تشكل إحدى قوى التغيير والاستجابة السريعة تجاه واقع المجتمعات المتضررة من الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية أو حتى المحتاجين والمرضى.

أسئلة

وسيجيب الخطاب عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بدور الاتصال الإنساني في تغيير ظروف المجتمعات أهمها، كيفية تلقي الجماهير أخبار القضايا الإنسانية وما الذي يدفعها للتعاطف أو التضامن معها؟ وما هي الآليات التي تمكن الاتصال الحكومي من التأثير على الجمهور عبر الاتصال الإنساني؟ وما الذي يحدد نجاح الاتصال الحكومي القائم على الاتصال الإنساني؟

ومن خلال خطاب تفاعلي يحمل عنوان «الأمن السيبراني»، سيحاور الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الجمهور في اليوم الثاني من المنتدى، حول ضرورة رفع الوعي بالأمن السيبراني (أمن المعلومات) وخصوصاً في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يفرض الحاجة إلى حماية قواعد البيانات والفضاء السيبراني وضمان عدم اختراقه، والعبث به وتخريبه.

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