محمد بن راشد يعتمد تعديلاً قانونياً للمركز المالي

المصدر: (دبي - البيان)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم دبي، قانون التوظيف المعدل رقم 4 لعام 2021 لمركز دبي المالي العالمي.

والذي يُدخل تعديلات على نظام قانون التوظيف بشأن خطة التأهيل الوظيفي بما ينسجم مع برامج شراء الأموال الخاصة بالموظفين التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية بحيث يتم تطبيق قانون واحد على هذه الأنظمة.

وتعزز التعديلات وضوح بعض مجالات القانون بما يشمل تطبيق فترات التقادم على المطالبات المقدمة بموجب قانون التوظيف واستحقاقات الإجازة ومدة فترة الاختبار للعقود قصيرة الأجل محددة المدة، وبعض الشروط المحددة التي يضمها القانون. كما يشمل القانون تعديلات على متطلبات الصحة والسلامة الأساسية في مكان العمل بموجب قانون التوظيف بما يراعي ترتيبات العمل من المنزل.

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