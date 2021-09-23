«عقابية دبي» تنظم «التحديات وطريق النجاح» للنزلاء

المصدر: (دبي- البيان)

نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، محاضرة لنزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية عن بعد، بعنوان «التحديات وطريق النجاح»، ألقاها ياسر القرقاوي، بمشاركة 15 نزيلاً و12 نزيلة، وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسة من المحاضرات والدورات وورش العمل، التي تنفذها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على مدار العام، حرصاً منها على تأهيل النزلاء وإكسابهم مهارات جديدة، ورفع معنوياتهم وتنمية مواهبهم المهنية والحرفية، بما يساعد على دمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم.

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