السينما تعود إلى حديقة أم الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

تعود فعالية «سينما في الحديقة» في حديقة أم الإمارات بموسم جديد هذا العام ليقدم للزوار ومحبي الأفلام باقة من أجمل الأفلام على شاشتها الضخمة في الهواء الطلق في حديقة الأطفال. وتستعد الحديقة اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل وحتى 30 أبريل 2022 لعرض سلسلة من الأفلام العائلية بما في ذلك: «موانا»، و«كرودز 2»، و«فروزن 2»، و«أبطال خارقون» و«الأبطال الستة» و«هاري بوتر» وغيرها من الأفلام الشهيرة والمحبوبة لدى الكبار والصغار. وسيتم عرض الأفلام أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الساعة 5:30 والساعة 7:30 مساءً، مع عرض إضافي أيام الثلاثاء في تمام الساعة 5:30 مساءً لفيلم من اختيار الجمهور عبر التصويت على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحديقة.

بالإضافة إلى ذلك، وبينما يستمتع الزوار بمشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، سيتمكن الأطفال من المشاركة في ورش الأوريغامي وصنع أعمالهم الفنية الخاصة بمساعدة فريق عمل الحديقة، كما يمكن للأطفال من عمر عامين الاستمتاع بالنوافير التفاعلية والانطلاق على متن قطار الحديقة في جولة مميزة. ويمكن لمحبي الحيوانات الاستمتاع بزيارة حظيرة الحيوانات وإطعامها كما يمكنهم تجربة ركوب الإبل والمهر.

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