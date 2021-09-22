​المؤتمر الدولي السادس للأمراض الجلدية وطب التجميل ينطلق غدا بدبي

المصدر: دبي - البيان

ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 17 دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 57 ﻣﺘﺤﺪث ﻋﺎﻟﻤﻲ ، ينطلق المؤتمر الدولي السادس للأمراض الجلدية وطب التجميل، غدا في دبي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺮض اﻟﺸﺮق اﻟﺄوﺳﻂ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺄﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ وﻃﺐ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺄول ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ .

وأفاد الدكتور ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ: ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرات ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺎت ﻃﺐ اﻟﺄﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ، وﺗﺒﺎدل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وأضاف أنه ﻣﻦ ﺧﻠﺎل ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، سيتخلل المؤتمر العديد من اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات وورش اﻟﻌﻤﻞ حول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺄﻓﻜﺎر واﻟﺨﻠﻔﻴﺎت.

وﺳﻴﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 23 إﻟﻰ 25 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2021 ﻓﻲ فندق انتركوننتال بمدينة الفيستفال سيتي بدبي.

وأكد أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ يمثل منصة لدعم ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺈﺑﺪاع واﻟﺎﺑﺘﻜﺎر بالدولة ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻮادر ﻣﺘﻤﻴﺰة، ويستقطب العديد من الخبراء من ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان من داخل الدولة ومن من مختلف البلدان العربية والاوربية والاسيوية ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺄﻃﺒﺎء اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ واﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول.

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أكد اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻤﺎل ﺟﻤﻌﺔ، رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ؛ أن اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﺸﻬﺪ إﺿﺎﻓﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ أول ﺣﺪث ﻳﻤﺰج وﻳﻘﺪم ﻧﻬﺠًﺎ ﺷﺎﻣﻠﺎً ﻟﻠﺠﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻠﺎل وﺻﻒ اﻟﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻈﻬﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ وﻇﺎﺋﻒ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ .

وأﺿﺎف اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻫﻴﺮ اﻟﻔﺮدان، رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺈﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟﺠﺮاﺣﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺠﺮاﺣﻲ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ واﻟﺒﺸﺮة ﻫﻮ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺬي ﺳﻮف ﻳُﺜﺮي اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق.

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