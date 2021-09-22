    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    محكمة أم القيوين تعاقب متهماً بحفظ سورة الملك

    المصدر:
    • أم القيوين – عصام الدين عوض
    التاريخ:

    أصدرت دائرة جنح  المرور في محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية حكماً مميزاً وفريداً من نوعه  ويعد الأول على مستوى الإمارة في القضية رقم ( 88  ) لسنة  2021  جزاء مرور أم القيوين، حيث استبدل هذا الحكم المميز ‏ما جرى عليه العمل في إصدار الاحكام  القضائية للجنح المرورية من الحبس والغرامة أو أحدهما.

     قضت بعقوبة مجتمعية رائعة تركت أثراً  طيباً  خلفها بأن قضت على المتهم ( ع . س .  ع )  في الحادث المروري الذي تسبب به حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر من سلطة الترخيص ‏لقيادته مركبة  منتهية الترخيص والتأمين بالحكم عليه بحفظ ( سورة الملك ) كاملة خلال شهر بمتابعة وأشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف‏. 

    بالإضافة إلى الرسوم القضائية تطبيقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2017  في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية ، وكذلك المادة 120 من قانون العقوبات الاتحادي .

    طباعة Email
    ↑ أعلى