محكمة أم القيوين تعاقب متهماً بحفظ سورة الملك

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أصدرت دائرة جنح المرور في محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية حكماً مميزاً وفريداً من نوعه ويعد الأول على مستوى الإمارة في القضية رقم ( 88 ) لسنة 2021 جزاء مرور أم القيوين، حيث استبدل هذا الحكم المميز ‏ما جرى عليه العمل في إصدار الاحكام القضائية للجنح المرورية من الحبس والغرامة أو أحدهما.

قضت بعقوبة مجتمعية رائعة تركت أثراً طيباً خلفها بأن قضت على المتهم ( ع . س . ع ) في الحادث المروري الذي تسبب به حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر من سلطة الترخيص ‏لقيادته مركبة منتهية الترخيص والتأمين بالحكم عليه بحفظ ( سورة الملك ) كاملة خلال شهر بمتابعة وأشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف‏.

بالإضافة إلى الرسوم القضائية تطبيقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية ، وكذلك المادة 120 من قانون العقوبات الاتحادي .

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