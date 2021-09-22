محكمة أم القيوين تعاقب متهماً بحفظ سورة الملك
أصدرت دائرة جنح المرور في محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية حكماً مميزاً وفريداً من نوعه ويعد الأول على مستوى الإمارة في القضية رقم ( 88 ) لسنة 2021 جزاء مرور أم القيوين، حيث استبدل هذا الحكم المميز ما جرى عليه العمل في إصدار الاحكام القضائية للجنح المرورية من الحبس والغرامة أو أحدهما.
قضت بعقوبة مجتمعية رائعة تركت أثراً طيباً خلفها بأن قضت على المتهم ( ع . س . ع ) في الحادث المروري الذي تسبب به حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر من سلطة الترخيص لقيادته مركبة منتهية الترخيص والتأمين بالحكم عليه بحفظ ( سورة الملك ) كاملة خلال شهر بمتابعة وأشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف.
بالإضافة إلى الرسوم القضائية تطبيقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2017 في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية ، وكذلك المادة 120 من قانون العقوبات الاتحادي .