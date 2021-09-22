"البيان" تعتمد 4 شباب إماراتيين وجوهاً لحسابها على "تيك توك"

المصدر: البيان

أعلنت "البيان" عن اختيار أربعة من صنّاع المحتوى الهادف ليكونوا جزءاً من فريق "تيك توكر البيان".

وتوج الاختيار المرحلة الثالثة من الحملة التي سبق وأطلقتها الصحيفة تحت عنوان "البيان تبحث عن نجم التيك توك" لتتصدر أسماء أربعة شباب إماراتيين هم: موزة الهاملي، مدربة حياة، وغيث الفلاسي، سائق سيارات محترف، ويوسف الحمادي، عارض أزياء، وشهاب الهاشمي، صانع محتوى.

التغيير الإيجابي

تهتم موزة الهاملي، مدربة حياة، بتقديم أساليب التغيير الإيجابي، وأسرار اكتشاف نقاط القوة لدى كل شخصية، ودفعه لتطوير مهاراته ليخرج أجمل ما فيه لمعرفة المعنى الحقيقي للحياة، ويكون مصدر إلهام للآخرين.

سلامة المركبة

في حين يسلط غيث الفلاسي، سائق سيارات محترف الضوء على عالم السيارات وكيفية المحافظة على سلامة المركبة إلى الأبد، واضعاً بين صاحب المركبة أهم الخطوات العملية لقيادة آمنة بعيدة عن الأخطار المحدقة بالسيارة، وكيفية التعامل مع أي طارئ قد يحدث من خلال التعامل المحترف معها لضمان سلامتها وسلاستها على الطرقات بأفضل الوسائل المتاحة.

أناقة الشباب

بينما يرافق يوسف الحمادي، عارض أزياء، جمهور "البيان" في رحلة مشوقة في عالم الموضة، واضعاً بين رواد الموضة أفضل الطرق لأناقة الشباب وإبراز أجمل ما يليق بهم من أزياء يتألقون بها بما يتواءم مع ثقافتنا المحلية، في كل المناسبات ومختلف الأجواء.

مستقبل مشرق

من جهته يبين شهاب الهاشمي، صانع محتوى، أهم الوسائل التي تمكّن الإنسان من صناعة المستحيل عبر تخطي التحديات من خلال رسائله الملهمة لاستشراف مستقبل أفضل للشباب في معادلة إثبات الذات واستثمار قوتهم لتحويل الفرص إلى نجاح دائم.

مشاركة فعالة

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهات الدولة في إشراك كافة شرائح المجتمع في عملية التنمية والإبداع، وتعزيز جودة الحياة، واستمراراً للصحيفة في لعب دورها كمنتج للمحتوى العربي الملهم والهادف. وتندرج في إطار بالشراكة مع المنصة الرائدة، التي تعتبر الأسرع نمواً في العالم، بهدف تعزيز المحتوى المبدع باللغة العربية على منصات «تيك توك»، والتوجه إلى فئات النشء والشباب، بمحتوى راقٍ ورسائل تحفّز على الإنجاز والإيجابية والابتكار، والاحتفاء بأصحاب الأفكار المبدعة.

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