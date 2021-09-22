محمد بن راشد يعتمد برنامج إسكان المواطنين في دبي بقيمة 65 مليار درهم

المصدر: البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، برنامج إسكان المواطنين في دبي، ووجه سموه بتخصيص ميزانية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً القادمة، ومضاعفة أعداد المستفيدين من برنامج الإسكان 4 أضعاف بشكل فوري، وتخصيص أراض جديدة تكفي لسكن المواطنين لعشرين عاماً قادمة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "اعتمدنا سياسة إسكانية متكاملة سأشرف عليها بنفسي وسيتابع خططها حمدان ومكتوم.. السكن الكريم كرامة.. وحق للجميع.. ومواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً.. والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة".

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