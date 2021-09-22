الإمارات تلغي إلزامية ارتداء الكمام في بعض الأماكن

المصدر: البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن السماح بعدم إلزامية إرتداء الكمام في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

يأتي هذا القرار بعد رصد الإنخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات المسجلة في الدولة والذي جاء نتيجة نجاح الجهود الوطنية المبذولة في عمليات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة للكشف عن حالات الاصابات بالإضافة إلى توفر لقاحات متعددة ضد فيروس "كوفيد - 19" وتعاون المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية في الفترة السابقة.

وسيتم السماح بعدم ارتداء الكمام عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة وفِي وسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه بالإضافة إلى مرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة أو عند الحصول على خدمات شخصية للوجه والرأس في مراكز الحلاقة والتجميل والصالونات وكذلك في المراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.

كما سيتم إلزام الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي سيتم بها السماح بعدم ارتداء الكمام والتقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على ضرورة التقيد بإرتداء الكمام في الأماكن الملزم بها ارتداؤه حيث أكدت كافة الدراسات أن الكمام كان من أهم الوسائل للوقاية من الفيروس كما سيتم تشديد الرقابة ومخالفة غير الملتزمين بالكمامات في الأماكن الملزم بها ارتداؤه.

وأكدت الجهتان ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية التي وضعتها الجهات المعنية لضمان توفير الأمن الصحي والسلامة والوقاية لجميع أفراد المجتمع وتحمل المسؤولية المجتمعية بوعي وتكاتف الجميع.

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