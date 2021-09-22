حمدان بن محمد: اليوم الوطني السعودي مناسبة عزيزة على قلوبنا

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك لقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91.. اليوم الوطني السعودي مناسبة عزيزة على قلوبنا.. تتجدد فيها مشاعر الأخوة، وتتعمق فيها المحبة، وتتحد فيها الرؤية والطموح نحو مستقبل أفضل لشعبينا..#معاً_أبداً».

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