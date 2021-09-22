مكتوم بن محمد: السعودية للإماراتي دار ووطن

المصدر: دبي - اليان

هنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وقال سموه في «تدوينة» عبر«تويتر»: «نهنّئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة ويديمها أرضاً للسلام والازدهار.. السعودية للإماراتي دارٌ ووطنٌ يفتديه ويفرح له».

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