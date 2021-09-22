محمد بن راشد ومحمد بن زايد: علاقات الإمارات والسعودية أخوية واستراتيجية راسخة

المصدر: دبي - البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 91، الذي يصادف غداً.

وأكد سموهما أن علاقات الإمارات والسعودية أخوية واستراتيجية راسخة، وأن اليوم الوطني السعودي، مناسبة للانطلاق منها نحو مستقبل أفضل وأجمل لشعبين يجمعهما طموح لا يحده حدود.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان.. اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعاً.. مناسبة نجدد فيها الأخوة.. ونرسخ فيها المحبة.. وننطلق منها نحو مستقبل أفضل وأجمل لشعبين يجمعهما طموح لا يحده حدود».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، بالمناسبة، وقال: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91، متمنياً للمملكة دوام التقدم.. الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة».

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