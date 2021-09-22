وفد وكالة أنباء الإمارات يلتقي وزير الإعلام بالقمر المتحدة

المصدر: موروني - وام

استقبل فخر الدين محمود وزير الإعلام في جمهورية القمر المتحدة بمكتبه أمس وفد وكالة أنباء الإمارات (وام) برئاسة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة بحضور سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة في موروني.

وأكد سفير الدولة خلال اللقاء حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على توطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والارتقاء به إلى مستويات أرفع.

من ناحيته، أكد محمد جلال الريسي أهمية هذه اللقاءات بين الأشقاء والتي تعزز فرص تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في المجالات الإعلامية ذات الصلة، منوهاً بفرص التعاون المشترك بين «وام» وقطاعات الإعلام المختلفة بجمهورية القمر المتحدة.

وأشار إلى ما توفره «وام» من تغطية آنية للأحداث وما تقدمه من محتوى إخباري ثري بأكثر من 19 لغة إلى جانب امتلاكها بنية تحتية تقنية متطورة.

ترحيب

وكان وزير الإعلام في جمهورية القمر المتحدة قد رحب في بداية اللقاء بسفير الدولة ومدير عام وكالة أنباء الإمارات والوفد المرافق، وأشاد بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة على مختلف الصعد لاسيما الاقتصادية والاستثمارية.

وأعرب عن تطلع الوزارة إلى تعزيز مستوى التعاون مع المؤسسات الإعلامية بدولة الإمارات وتعزيز التبادل الثقافي وتدريب الكوادر الإعلامية، واصفاً الإمارات بأنها نموذج مشرف يحتذى به في المجالات كافة ومن بينها قطاع الإعلام.

وكان وفد وكالة أنباء الإمارات قد زار عدداً من المؤسسات الإعلامية بجمهورية القمر المتحدة شملت «قناة القمر المتحدة» الرسمية وعدداً من الصحف والمطبوعات، حيث تم التطرق إلى سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين.

وقدم وفد «وام» شرحاً للعاملين بالمؤسسات الإعلامية بجمهورية القمر المتحدة حول استعدادات دولة الإمارات لانطلاق أعمال «إكسبو 2020 دبي» في الأول من أكتوبر المقبل ومشاركة جمهورية القمر المتحدة في هذا الحدث العالمي البارز.

وأكد الوفد حرص الدولة على توفير كل أوجه الدعم لوسائل الإعلام العالمية لأداء مهمتها في تغطية هذا الحدث الدولي على الوجه الأكمل.

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