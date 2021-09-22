«موارد الشارقة» تستعد لتنفيذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل

المصدر: (الشارقة - وام)

تستعد دائرة الموارد البشرية بالشارقة لتنفيذ سلسلة برامجها التأهيلية الإلكترونية لشهر أكتوبر المقبل، والتي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وتعقد الدائرة البرامج التأهيلية بنظام التدريب عن بعد باستخدام برنامج Microsoft Teams وتتنوع لتشمل العديد من المواضيع، وهي المهارات المهنية لموظفي إدارة الموارد البشرية، وإعداد المشاريع الصغيرة، ومهارات التواصل وإدارة العلاقات، وتنمية التفكير بالإبداع والتميز، والتخطيط الذاتي للتميز الوظيفي، ومهارات الكتابة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات وتصميم العقود، والتحليل «تحليل الأعمال»، والأسرار العشرة لبناء الثقة، والاتصال الفعال ولغة الجسد، والخدمة الحكومية المتكاملة، وأساسيات التصوير الضوئي، واستراتيجيات التفاوض الفعال، وتطوير وبناء القدرات الذاتية، واتخاذ القرار وقيادة المواقف الصعبة، وإدارة المواهب واكتشاف الإمكانيات الحقيقية، والأتيكيت الاجتماعي والإنساني، والاستعداد للوظيفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز