خبراء يكشفون كيف يُبنى وعي الجماهير في «الدولي للاتصال الحكومي»

المصدر: (الشارقة - وام)

تشهد النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، عقد جلسة نقاشية بعنوان «مناعة الوعي الجمعي.. المنهجية والتأثير» يعرض خلالها نخبة من الإعلاميين وخبراء الاتصال الحكومي أسس بناء الوعي الجمعي في عملية التواصل الحكومي والمعايير العلمية لاختيار أنواع الخطابات الحكومية.

ويشارك في الجلسة التي تنظم ثاني أيام المنتدى كلّ من أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، المملكة المتحدة، وهو خبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية، ومحمد الملا الإعلامي الكويتي ومالك منصة ديوان الملا، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، ويدير الجلسة فيصل بن حريز مقدم برامج في قناة سكاي نيوز عربية.

ويتناول المتحدثون أبرز النماذج التي اعتمدها المسؤولون في إيصال خطاباتهم خلال جائحة كورونا، والدور الذي يلعبه الجمهور المستهدف في تحديد تلك الخطابات، ويسلطون الضوء على معايير وعناصر تشكيل الخطاب من اللغة المقروءة إلى لغة الجسد ونبرة الصوت واستراتيجيات اختيار مضامين الرسالة وتوقيتها، كما تركز الجلسة على الآليات الأنجح لقياس استجابة الجماهير لمضامين الخطابات وأهدافها.

وتُعنى النسخة العاشرة من المنتدى بتوضيح مفهوم «الوعي الجمعي»، الذي يشير إلى جملة المواقف والمعتقدات والسلوكيات التي ينتهجها مجموعة من الأفراد وتربطهم بعضهم ببعض.

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