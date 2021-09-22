«تنظيم الصناعة الأمنية» في دبي تتفاهم مع «بيهيف»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

وقعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي «سيرا» عن بعد مذكرة تفاهم مع منصة بيهيف بي توبي المحدودة، بهدف تقديم خدمات متميزة، وستسهم في دعم الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دعم النمو المستدام لشركات الأمن الخاص في دبي.

وقع المذكرة أحمد محمد المهيري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، وكريج مور المدير التنفيذي للمنصة، ويأتي ذلك حرصاً من الطرفين على توطيد أواصر التعاون بينهما، وترسيخ علاقات الشراكة، بما يحقق الأهداف لكل من الطرفين، وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ورغبة من الطرفين في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين معهما.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الطرفين في المجالات المختلفة.

ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى التعاون في تسهيل عملية التواصل بين منصة الطرف الثاني وشركات مقدمي الخدمات الأمنية المسجلة لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، حيث تقدم منصة بيهيف كل الدعم من خلال الحلول التمويلية لشركات مقدمي الخدمات الأمنية.

وقال أحمد محمد المهيري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، إن توقيع مذكرة التفاهم تأتي بهدف دعم شركات الأمن من خلال زيادة الوعي في السوق وتقديم طرق بديلة للتمويل، ودعم مبادرة دبي للشركات الناشئة للحصول على نمو مستدام، بالإضافة إلى بناء علاقات مع مختلف الممولين، للمساهمة في نمو اقتصاد دبي.

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