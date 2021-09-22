مطر الطاير: مبادرات مبتكرة ليكون التنقل الذاتي حقيقة ملموسة بدبي

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، جانباً من الاختبارات الختامية، للشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية، المتأهلة لنهائيات الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، التي خصصت لمحور: (الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة)، وشملت وسائل النقل الأرضية، والطائرات دون طيار (Drones)، وأجريت الاختبارات في واحة دبي للسيليكون، بحضور الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفـيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون.

وقال: يأتي تنظيم تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن التحدي يهدف إلى التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على كل المستويات، ونعمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً وحقيقة ملموسة على أرض دبي.

وشارك في اختبارات فئة الشركات الرائدة، خمس شركات هي نيوليكس Neolix، وآرتي Arti، وآي أوتو iAuto ، وياندكس Yandex ، وكيوي بوت Kiwi Bot، فيما شارك في اختبارات فئة الجامعات المحلية، كل من جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وجامعة دبي، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، نهاية أكتوبر المقبل.

مختبر

قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفـيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون: «إن دبي اليوم تشكل مختبراً عالمياً مفتوحاً لأحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وواحة دبي للسيليكون تشكل مساحة مفتوحة لاختبار حلول النقل الذكية والمستدامة لمستقبل دبي والدولة، وفي هذا الإطار يأتي تعاوننا مع «طرق دبي» فـي تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة».

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